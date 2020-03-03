Altınordu Oğulcan'sız kayıplarda - Son Dakika
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Altınordu Oğulcan'sız kayıplarda

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altay'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Altınordu, orta alanda Oğulcan Ülgün'ü aradı.

Altınordu Oğulcan'sız kayıplarda, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altay'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Altınordu, orta alanda Oğulcan Ülgün'ü aradı.Orta sahada görev yapan genç oyuncunun sakatlığı sonrası 5 maçın sadece 1'ini kazanan kırmızı-lacivertliler, Oğulcan'ın dönmesi için sağlık ekibini seferber etti. Sağ arka adalesinde yırtık olan oyuncunun 2 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor. Altınordu, Oğulcan'dan yoksun çıktığı maçlarda Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Altay'a yenilirken, Osmanlıspor'la berabere kaldı. Oğulcan olmadan bir tek Erzurumspor maçını kazanan İzmir ekibi, orta alanda aradığı alternatifi bulamadı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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