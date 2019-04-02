Son Dakika Haberleri: Altınordu - Osmanlıspor: 0-3

Altınordu - Osmanlıspor: 0-3

25 dakika önce

STAT: BornovaHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Kemal Mavi (xx), Gökhan Barçın (xx)ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Hasan (x), Recep (x), Yusuf (xx), Oğulcan (x), Muhammed (x) (Dk. 74 Anıl x), Okan (x) (Dk. 64 Alican x), Murat (xx), Sefa (x), Serdar (x) (Dk.

Altınordu - Osmanlıspor: 0-3, System.String[]


STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Kemal Mavi (xx), Gökhan Barçın (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Hasan (x), Recep (x), Yusuf (xx), Oğulcan (x), Muhammed (x) (Dk. 74 Anıl x), Okan (x) (Dk. 64 Alican x), Murat (xx), Sefa (x), Serdar (x) (Dk. 74 Enes Kubat x)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxx) - Caner (xx), Ali Eren (xx) (Dk. 71 Mehmet x), Numan (xxx), Anıl (xx), Sinan (xxx), Ayuk (xxx), Hasan (xx), Matthew (xxx), Lumanza (xxx) (Dk. 75 Burhan x), Magaye (xxx) (Dk. 82 Mertan)

GOLLER: Dk. 9 Magaye, Dk. 64 Lumanza, Dk. 90+2 (P) Burhan (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Yusuf, Sefa, Serdar (Altınordu) - Hasan (Osmanlıspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de milli ara öncesi üst üste İstanbulspor ve Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek play-off yolunda avantaj yakalayan Altınordu, evinde şampiyonluk adaylarından Osmanlıspor'a farklı kaybetti: 0-3.

Maça hızlı başlayan Ankara ekibi 9'uncu dakikada Magaye ile öne geçti. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Osmanlıspor 64'te Lumanza'nın ayağından bulduğu golle rahatladı. Maçın 90+2'nci dakikada Burhan penaltıyı gole çevirdi. Altınordu bu yenilgiyle 45 puanda kalırken, Osmanlıspor ise 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyup 51 puana yükseldi ve Süper Lig umutlarını sürdürdü.

9'uncu dakikada Osmanlıspor golü buldu. Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Numan kafayla Magaye'ye indirdi. Müsait pozisyonda olan Magaye de düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri buldu: 1-0.  

20'nci dakikada Muhammed Mert'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39'uncu dakikada Lumanza uzaktan kaleyi yokladı, kaleci Erce topu son anda kornere çeldi.

48'inci dakikada Sinan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Erce topu çelmeyi başardı.

50'nci dakikada Muhammed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunma çarpan top az farkla direğin üzerinden kornere çıktı.

64'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Sinan'ın sert vuruşunda Erce'den dönen topu tamamlayan Lumanza, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

89'uncu dakikada soldan Yusuf ortaladı, Enes'in kafa vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.

90+2'nci dakikada Enes'in Numan'ı düşürmesiyle Osmanlıspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Burhan topu filelere gönderdi: 0-3.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:59 Kaynak: DHA

Bülent Birincioğlu, Altınordu, Spor
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