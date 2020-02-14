Altınordu - Osmanlıspor maçının ardından

Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, rakipleriyle aralarındaki puan farkını korumanın kendileri için önemli olduğunu açıklarken, Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir ise 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Osmanlıspor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazanmaları gereken maçı beraberlikle tamamladıklarını ifade ederek, "Maçın ilk yarısı oyunu iyi götürürken golü de bulduk. Biraz daha rakibe yakın oynamamız gerekirken kendi kendimize 2 tane gol yedik. Çok basit hatalarla yediğimiz gollerle geriye düştük. Bugün biraz daha çabuk oynamamız gerekiyordu. Maçın ikinci yarısı skoru değiştirmek için hamleler yaptık. Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik. Son dakikada olsa golü bulduk ve maçı berabere bitirdik. Rakibimizle puan farkını korumamız önemliydi" diye konuştu.



Osmanlıspor cephesi



3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Oyunun 90 dakikasında rakibini bilen, iyi önlem alan ve Altınordu'nun zaaflarından yararlanan bir Osmanlıspor vardı sahada. Zor bir maçtı aslında. Altınordu güçlü bir takım. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bunu önümüzdeki maçlara da yansıtırsak hedeflediğimiz puanları alırız" dedi. - İZMİR