Altınordu oyuncusu Kemal Rüzgar, liglerin başlamasını bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun forvet oyuncusu Kemal Rüzgar, gollerine devam edeceğine inandığını belirterek maçların bir an önce tekrar başlamasını istediğini söyledi.

Kemal Rüzgar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlığı nedeniyle son iki sezonda Altınordu'da sadece 26 maçta forma giyebildiğini kaydetti.

Sakatlıkların futbolcuları mental açıdan olumsuz etkilediğini ancak bunun kendisi için geride kaldığını aktaran Rüzgar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ara verilen ligin başlamasını heyecanla beklediğini vurguladı.

Altınordu Kulübüne çok çabuk alıştığını anlatan Kemal Rüzgar, "İki ağır sakatlığı geride bıraktım ve bunun izlerini de silmeyi başardım. Lig başlar başlamaz gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Altınordu'ya hızlı bir şekilde adapte olmam, bu süreci hızlandırdı. Burası güzel bir aile. Altınordu'ya gelen her oyuncunun çıkış yakalayıp transfer olmasının en önemli nedeni de bu yapı." şeklinde konuştu.