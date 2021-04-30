Altınordu play-off aşkına

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Altınordu yarın evinde hiçbir iddiası bulunmayan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde 54 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu, son haftaya 2 puan gerisinde yer alan 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü'nün önünde girmeyi hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, Tuzlaspor'u İzmir'den eli boş gönderip ilk 6'daki yerini korumak istiyor. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Enis, sakatlıkları süren Ahmet Dereli ve Şeref forma giyemeyecek. İyileşen Sinan, Yusufcan ve Ufuk ise görev yapabilecek. Omzu çıkan Yusuf Yalçın'ın durumu da maç saatinde netleşecek.