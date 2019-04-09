Altınordu Potadan Çıktı
46 dakika önce
SPOR Toto 1. Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından Ankara'da küme düşme hattında yer alan Birevim Elazığspor'a 2-1 yenilen Altınordu, Play-Off hattındaki yerini kaybetti.
SPOR Toto 1. Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından Ankara
'da küme düşme hattında yer alan Birevim Elazığspor
'a 2-1 yenilen Altınordu
, Play-Off hattındaki yerini kaybetti. Üst üste aldığı 2 yenilgiyle 45 puanda kalan İzmir
ekibi 7. sıraya gerileyerek ilk 6 hedefi için elindeki avantajı kaybetti. Ligde pazartesi günü deplasmanda 1 maç eksiğiyle 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Ümraniyespor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Afjet Afyonspor (D), Altay
, Adanaspor
(D), Boluspor
ve Giresunspor
(D) karşı karşıya gelecek.
Elazığspor mağlubiyeti sonrası rakibi tebrik eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
, "Katı savunma anlayışıyla oynadılar. İlk yarıda oyun ritmini artırıp gol bulmak istedik, ancak başarılı olmadık. Rakip oyuncuların buldukları golden sonra yerde yatmaları nedeniyle oyun haddinden fazla durdu. 1-0 geriye düştükten sonra 1-1'i bulduk, öne geçmek için yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Düşme potasında olan rakibimiz savunmada direnç gösterdi" yorumu yaptı. Altınordu'da forvet Serdar, ön libero Oğulcan ve sol bek Yusuf'un cezaları sona erdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:08 Kaynak: DHA
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