Altınordu, Ravil Tagir'i Avrupa'ya satmak istiyor - Son Dakika
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Altınordu, Ravil Tagir'i Avrupa'ya satmak istiyor

6 saat önce

Altınordu, Fenerbahçe'nin de izlediği oyuncular arasında bulunan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir'i Avrupa kulüplerine satmak istiyor.

Altınordu, Ravil Tagir'i Avrupa'ya satmak istiyor, System.String[]

Altınordu, Fenerbahçe'nin de izlediği oyuncular arasında bulunan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir'i Avrupa kulüplerine satmak istiyor.

Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) yetişen ve son zamanlarda Avrupa kulüpleri dahil olmak üzere birçok takımın dikkatini üzerine çeken 17 yaşındaki Kazak asıllı genç stoper Ravil Tagir'i geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de izlediği yazılmıştı. Bu haberler için henüz iki kulüpten de bir açıklama yapılmazken, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, daha önceki açıklamalarında Ravil Tagir'e Avrupa'dan teklifler olduğunu ancak oyuncunun 18 yaşından sonra transfer olabileceğini söylemişti. Sezon başında İtalyan devi Juventus'un da maçlarını izlettiği konuşulan genç futbolcu Ravil Tagir ise sezon arasında takımının yaptığı Antalya kampında hedefinin Avrupa'da ve özellikle La Liga'da forma giymek olduğunu ifade ederken, kariyer planlamasını Altınordu'nun yapacağını vurgulamıştı.

"Ravil'in her maçına izlemek için geliyorlar"

Sezon arasında yapılan Antalya kampında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Ravil'i izlemeye Avrupa'dan birçok takımın geldiğini belirterek "Her maçına geliyorlar, milli takımda da seyrediyorlar. Sadece Ravil değil Burak İnce, Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün, Kerim Alıcı, Atakan Üner ve kaleci Erhan Erentürk gibi birçok oyuncumuza da sezon sonunda teklifler geleceğini düşünüyorum. Hedefimizi tabii ki Avrupa olarak düşünüyoruz ama Türkiye Ligi de olabilir. Bu anlamda Ravil de şu an iyi yolda. 16 yaşındaki bir oyuncuyu da kimse kolay kolay bu liglerde oynatmaz, güvenmez ama bizim planlamamızda bir futbolcu sistemin gerektirdiklerini yapıyorsa, yeteneğiyle de birleştiriyorsa ben ona güvenip sahada formayı veririm. Ravil de bunlardan biri, özel bir oyuncu. Onu akademiden beri çok yakından takip ediyoruz, yaşına göre çok olgun ve çok iyi yerlere gelebilecek bir futbolcumuz" ifadelerini kullanmıştı.

TFF 1. Lig'in en değerlisi

1.82 boyunda olan ve sol ayağını kullanabilen Ravil Tagir, stoper ve sol bek bölgesinde oynayabiliyor. 1.2 milyon Euro ile TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu konumunda bulunan ve bu sezon Altınordu formasıyla 26'sı TFF 1. Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere toplamda 27 maçta forma giyen Ravil Tagir, kırmızı-lacivertli formayla 1 kez gol sevinci yaşadı. Yaşına rağmen sezon başında Türkiye Ümit Milli Takımı'na da davet edilen genç futbolcu, 2 kez de Ümit Milli Takım için ter döktü.

Ravil Tagir, geçtiğimiz sezonlarda ise Türkiye U15 ile U16 Milli Takımlarında toplamda 16 kez oynamış ve ay-yıldızlı formayla 3 kez gol atma başarısı göstermişti. - İZMİR

Fenerbahçe, Altınordu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:30 Kaynak: İHA

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