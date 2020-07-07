Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika

Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Altınordu, 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Altınordu, 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 2022-2023 sezonun sonuna kadar sözleşmesi uzatılan Ravil Tagir'in ailesi, transferde kararın Altınordu Kulübü'nün olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki


Avrupa'nın dev kulüplerinin izlediği ve transfer etmek istediği Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, kulübüyle 2021-2022 sezonuna kadar olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Altınordu Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden Ravil Tagir'in ailesinin görüşlerine de yer verilen bir açıklama yayınladı.


"Oğlumun Avrupa'da futbol oynamasını çok isterim"


Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, oğlunun kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu söyledi. Baba Gülali Tagir, "Ravil'i 12 yaşında alıp sahiplenip bu noktaya kadar getirdi. Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir; ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübü'nündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı Başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık. Ravil sakinlik ve disiplinini annesinden, çalışkanlığını benden aldı. Bu özelliklerinin hiç değişmemesini istiyorum. Baba olarak ona en büyük tavsiyem, dik duruşa sahip, adam gibi bir adam olmaya devam etmesidir. Para-pul her yerde kazanılır, transfer her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Oğlumun Avrupa'da futbol oynamasını tabi ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir" dedi.


"Tek isteğimiz bozulmadan yoluna devam etmesi"


Anne Süreyya Tagir ise oğlundan hiçbir beklentisi olmadığını söyleyerek, "Futbolcu annesi olmak zor. Maçlarını izlerken bazen sevinip, bazen üzülüyorum. Sakatlanınca telaşlanıyorum. Ama o güçlü bir çocuk. Hem ailede hem de Altınordu'da iyi bir eğitim aldı. Artık kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Bu saatten sonra bizim tek isteğimiz bozulmadan yoluna devam etmesidir. Başkanımız da Ravil'e kendi evladı gibi baktığı için gözümüz asla arkada değil" yorumunu yaptı. - İZMİR

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:57 ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
15:40
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]