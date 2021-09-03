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Altınordu, Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Altınordu, Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı

03.09.2021 10:26
Altınordu, Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Altınordu, 32 yaşındaki sağ bek Rıdvan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, 32 yaşındaki sağ bek Rıdvan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Menemenspor'da forma giyen ve serbest statüde bulunan Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rıdvan Koçak, kariyerinde Orduspor, Körfez Belediye, İskenderun Demir Çelikspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Menemenspor formaları giymişti. Kariyeri boyunca 310 resmi maça çıkan Rıdvan Koçak, bu maçlarda 30 gol atma başarısı gösterdi. - İZMİR

Altınordu, Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı

Futbol Federasyonu, Rıdvan Koçak, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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