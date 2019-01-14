Altınordu Riske Girmeyecek
53 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak Altınordu'da teknik heyet sakatlıktan çıkan oyuncuları riske etmeme kararı aldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Balıkesirspor
Baltok'la karşılaşacak Altınordu
'da teknik heyet sakatlıktan çıkan oyuncuları riske etmeme kararı aldı.
Tedavi süreçleri sona eren futbolculardan forvet Enes Kubat
ve ön libero Oğulcan Antalya
kampında takımla çalışmalara başlarken, forvet Serdar ise bugün takımla idmanlara başladı. İyileşen ancak fiziksel açıdan hazır olmayan 3 futbolcunun bu hafta kadroda yer almayacağı öğrenildi. İzmir
ekibinde sakatlıkları süren sol bek Ali Mert
ve sezonu kapatan forvet Kemal de görev yapamayacak.
Ligde son 11 maçta yenilgi yüzü görmediklerini, ikinci yarıya 3 puanla başlamayı hedeflediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kendi sahamızda ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyoruz. Balıkesirspor bazı oyuncularını kaybetmiş olmasına rağmen iyi bir kadroya sahip. Zor bir maç olacak. Bizim sakatlıktan çıkan oyuncularımız tam anlamıyla hazır değiller. İyileşmelerine rağmen Serdar'ın ağrıları var, Enes'in de süreye ihtiyacı var. Oğulcan'ın durumuna bakacağız. 1-2 hafta içinde toparlayacaklardır" diye konuştu. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:57 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır
Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Ankaragücü ile Bayram Bektaş, Yollarını Ayırdı
Trabzonsporlu Kucka, Parma'yla Anlaşarak Türkiye'den Ayrıldı