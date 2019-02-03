Altınordu Rotaya Girdi
32 dakika önce
SPOR Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran Altınordu, sonunda 35 puanla adını Play-Off hattına yazdırmayı başardı.
SPOR Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor
'u 6-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran Altınordu
, sonunda 35 puanla adını Play-Off hattına yazdırmayı başardı. Son mağlubiyetini 21 Eylül
2018'de 1-0'lık skorla Adana Demirspor
karşısında alan İzmir
temsilcisi daha sonra oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 30 puan topladı.
Kırmızı-lacivertliler son 4 maçta kalesini gole kapatırken, bu periyotta 9 kez rakip ağları sarstı. En son 10 Mayıs
2015'te Manisaspor
'u 6-1 mağlup eden Altınordu, 1364 gün sonra rakip filelere 6 gol birden bıraktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, "Artık çok zorlu bir maratona giriyoruz. Serimizi devam ettirmek amacındayız. Bu periyodu en yüksek puanla geçerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:09 Kaynak: DHA
Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la Yollarını Ayırdı
Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu Yaşanıyor
Harden'ın 43 Sayı Attığı Maçta James Harden, Utah Jazz'ı Rahat Geçti
Arsenal'ın Yıldız Futbolcusu Mesut Özil, Amine Gülşe'nin Gelinliği İçin 520 Bin TL Ödeyecek