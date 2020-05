Altınordu, saha antrenmanlarına 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Umarım bu süreci eski normale göre değil yeni normale göre hareket ederek geçiririz. Umarım futbol heyecanı yeniden başlar ama her şeyin başı sağlık." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumun her kesimiyle çok önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Eroğlu, "Bu dönemde futbol ailesinin üyeleri olarak bizlere düşen görev de evlerimize kapanmak, topluma 'evde kal' çağrıları yapmak, hareketlerimiz ve sözlerimizle bunu desteklemekti. Altınordu Kulübü ve ben bu açıdan mutluyum. Çünkü çorbada az da olsa tuzumuz oldu." diye konuştu.

"Futbolu çok özledik"

TFF 1. Lig'de 6 haftalık bir maç periyodu kaldığını hatırlatan Eroğlu, futbolu çok özlediklerini dile getirdi.

Lige başlamayı istemenin her şey olmadığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her şeyin başı sağlık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını dinledik. Biz de çalışmalarımızı tarihe göre yönlendireceğiz, bir an önce başlayacağız. Gelecek günler ne getirecek, karşılaşmalar nasıl oynanacak bunu hep birlikte göreceğiz. Bu etapta kulağımız Sağlık Bakanlığının ve onun bünyesinde kurulan bilim kurululunun sözlerinde olacak."

Salgın boyunca futbolcuların antrenmanlarını evde sürdürdüğünü hatırlatan Eroğlu, lig başlangıç tarihinin açıklanmasıyla saha antrenmanlarına 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

"Umarım futbol heyecanı yeniden başlar"

Eroğlu, koronavirüsle mücadele sürecinde tüm toplumun kurallara azami şekilde dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Umarım bu süreci eski normale göre değil yeni normale göre hareket ederek geçiririz. Umarım futbol heyecanı yeniden başlar ama her şeyin başı sağlık. Tek bir kişinin bile sağlığının zarar görmemesi en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.