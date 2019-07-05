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Altınordu sahaya indi

1 saat önce

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Altınordu sahaya indi, System.String[]
Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı lacivertli takımın ilk idmanı öncesinde Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Samim Süloş, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve takım kaptanları Sinan'a çiçek verildi.
Sezon açılışı töreninde bir konuşma yaparak futbolculara ve teknik heyete seslenen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Sizlere çok inanıyoruz. Sezona her zamanki gibi ligin en genç, en dinamik ekibi olarak başlayacağız. Herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Şans yanınızda olsun" dedi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da yeni sezonda üst sıraları hedefleyen bir takım izleteceklerini dile getirdi. Törene, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da katıldı. Altınordu'nun Gençlerbirliği'nden yeni transferi Engin Bekdemir de kırmızı lacivertli takımla ilk idmanına çıktı. Törenin ardından futbolcuların sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmesi için kurban kesildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:14 Kaynak: DHA
Altınordu, Selçuk, Spor
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