Son Dakika Haberleri: Altınordu Salon Futbolu Turnuvası Düzenledi

Altınordu Salon Futbolu Turnuvası Düzenledi

53 dakika önce

Altınordu, Türk futboluna yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Altınordu Salon Futbolu Turnuvası Düzenledi, System.String[]


Altınordu, Türk futboluna yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertliler, Almanya'da çok yaygınlaşan ancak Türkiye'de gelişme aşamasında olan salon futbolu turnuvaları organizasyonuna başladı.

Altınordu, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde salon futbolu için özel olarak dizayn edilen alanda turnuva düzenledi. Turnuvada Altınordu, Karşıyaka, Göztepe, Gümüşordu, Bronzordu, Manisa Murat Germen, Manisa Yunus Emre Belediye, 1925 Manavkuyu ve Çamdibigücü'nün 9 yaş takımları yer aldı. 

Çocukların top hassasiyetlerini geliştirmek, dar alanda ve baskı altında oynama yeteneklerini artırmak amacıyla organize edilen turnuvada 144 çocuk mücadele etti. Oynanan 20 maçta fileler tam 174 kez havalanırken, maç başına 8.7 gol ortalamasına ulaşıldı ve her çocuk mümkün olan en uzun süre sahada kaldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın tüm miniklerle özel olarak ilgilendiği salon futbolu turnuvasında çocuklar büyük heyecan yaşadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:07 Kaynak: DHA

Türkiye, Almanya, Yeşilyurt, Altınordu, Spor
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