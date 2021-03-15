Altınordu-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Altınordu-Samsunspor maçının ardından

15.03.2021 22:04

- Altınordu-Samsunspor maçının ardından Hüseyin Eroğlu: "Bizim kazanmamız gereken bir maçtı" Ertuğrul Sağlam: "İnanıyorum ki bu 1 puan bizi şampiyon yapacak" TFF 1. Lig'in 26.

- Altınordu- Samsunspor maçının ardından

Hüseyin Eroğlu: "Bizim kazanmamız gereken bir maçtı"

Ertuğrul Sağlam: "İnanıyorum ki bu 1 puan bizi şampiyon yapacak"

İZMİR - TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu ile Samsunspor'un golsüz berabere kaldığı maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksik kalan rakiplerine karşı kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını söyledi. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise hakemin maçın önüne geçtiğini ve 9 kişiyle iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "İnanıyorum ki bu 1 puan bizi şampiyon yapacak" dedi.

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 7 haftadır kaybetmeyen bir takım olarak iyi bir istikrarla maça çıktıklarını belirterek, "Maçın başındaki 5-10 dakikalık bölüme istediğimiz gibi başladık. Rakip alanda yaptığımız baskıyla ve kazandığımız toplarla etkili olmaya çalıştık. Daha sonraki bölümde yaptığımız pas hataları rakibimizin üstümüze gelmesine neden oldu. Çok sayıda korner ve kenar atışları geldi. Rüzgarın etkili olmasıyla zaman zaman topu ön bölgeye taşımakta sıkıntı yaşadık. İlk yarı biterken oyun kontrolünü sağladıktan sonra etkinliğimiz biraz daha arttı. Sayı anlamda 1 kişi eksildiler ama bazen 10 kişi oynamak avantaj gibi görünüyor. 10 kişi oynayan takıma karşı biz bu anlamda telaş yaparak çok pas hatası yaptık. İkinci yarı rüzgarın bizimle birlikte olması gol girişimleriyle ilgili hamlelerimizi yaptık. Yağmur sebebiyle zemin ağırlaşmaya başlayınca oyun tempomuz etkilendi. Belki gol bulabilirdik o dakikalarda. Getirdiğimiz topları hep yanlış kullandık. Çabuk oyun ile telaşı karıştırdık. İkinci kırmızı karttan sonra gol atmak için çaba gösterdik. Kenarlardan gelen topları daha iyi değerlendirebilirdik. Belki daha çok şut atabilirdik. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Geriye kalan 8 maçımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki İstanbulspor maçına hazırlanmak zorundayız" dedi.

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise İzmir'e kazanmak için geldiklerini söyleyerek, "Karşımızda çok iyi koşan ve mücadele eden bir iyi takım olacağını biliyorduk. Bu beklentiyle maça iyi başladık ve hakimiyeti elimize aldık. Sonrasında hakemin uydurmuş olduğu iki sarı kartla maçında 25. dakikasından itibaren 10 kişi kaldık. Yine oyundan düşmedik. İkinci yarı başlangıcında net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. 10 kişi kaldığımız dönemde dahi oyunu rakibe bırakmadık. Oyuncularımız gerçekten üst düzey bir mücadele ortaya koydular. Sonra gereksiz bir şekilde 9 kişi kaldık. Yine iyi mücadele ederek kalemizde pozisyon vermedik. Bugün iki puan kaybettik gibi görünse de bence aldığımız 1 puan çok değerli. Bazen 1 puan alırsınız ama başka maçlarda aldığınız 3 puandan çok daha değerli olur. Bugünkü puan böyle bir puandır. Ben inanıyorum ki sezon sonunda Süper Lig'e çıktığımız zaman Altınordu maçında hakemin çok kötü yönetimine rağmen 9 kişiyle aldığımız 1 puan aklımıza gelecek. İnanıyorum ki bu 1 puan bizi şampiyon yapacak. Hakem maçın önüne geçti ve kötü bir yönetim gösterdi. Bugüne kadar ilk defa bir hakemle alakalı bireysel anlamda açıklama yapıyorum. Eğer bugün gösterdiği sarı kartları bir hakem bir maçın içerisinde gösterirse 128 tane sarı kart göstermesi lazım her maç. Bir daha bu şekilde başka takımın canının yanmasına da benim gönlüm rıza göstermez. Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. İnşallah bu ruhu önümüzdeki hafta Giresunspor karşılaşmasına taşıyabilirsek sezon başında beri hedefimiz olan liderliğe oturmak istiyoruz. Sonrasında da bu şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. En büyük arzumuz bu" ifadelerini kullandı.

Altınordu-Samsunspor maçının ardından
Altınordu-Samsunspor maçının ardından
Altınordu-Samsunspor maçının ardından
Altınordu-Samsunspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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