Altınordu Samsunspor sınavında - Son Dakika

Altınordu Samsunspor sınavında

07.11.2020 11:45
Altınordu Samsunspor sınavında, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçen haftaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ertelenen Altınordu, yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçen haftaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ertelenen Altınordu, yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 9'uncu hafta mücadelesini Burak Şeker yönetecek. İzmir temsilcisinde tedavileri süren Yusuf Yalçın, Kahraman, Oğulcan ve Yiğithan kadroda yer almayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fethiyespor'u 2-1 yenerek tur atlayan Altınordu, kupa moraliyle çıkacağı Samsunspor randevusundan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Altınordu ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 13 puanla 6'ncı sırada, Yılport Samsunspor 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.ALTINORDU MUHTEMEL 11

"Erhan - Alper, Sinan, Yusuf Can, Ufuk, Muzaffer, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli"


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu Samsunspor sınavında - Son Dakika Spor


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