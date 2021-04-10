Altınordu savunmada dağıldı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olunca hem 10 haftalık namağlup serisi sona eren hem de Süper Lig yarışında bitime 5 maç kala yara alan Altınordu, son 2 maçta sergilediği savunma performansıyla sınıfta kaldı.

Bu mağlubiyetle 5'inci sıradaki yerini korumasına rağmen 52 puanda kalan İzmir temsilcisi, son 5 haftaya girilirken ilk 2 şansını zora sokup, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Başkent'ten 5-3'lük yenilgiyle dönerek son 2 karşılaşmada kalesinde 8 gol gördü. Defans oyuncuları Sinan'ın sakat, Yusufcan'ın cezalı olması da Altınordu'nun savunmada bocalamasına neden oldu.