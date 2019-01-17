Altınordu Sefa'dan Patlama Bekliyor
40 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu'da sezonun ilk yarısında sadece 1 gol kaydeden Sefa Yılmaz'dan ikinci devrede patlama bekleniyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu
'da sezonun ilk yarısında sadece 1 gol kaydeden Sefa Yılmaz
'dan ikinci devrede patlama bekleniyor.
Kariyerinde Kayserispor
, Trabzonspor
, Aytemiz Alanyaspor
ve Gaziantepspor
gibi kulüplerde forma giyerek yıllarca Süper Lig'de boy gösteren 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu sezon başında Boluspor
'dan transfer edildi.
Süper Lig'de çıktığı 138 maçta 24 gol kaydeden Sefa, 1'inci Lig'de 33 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarstı. Tecrübeli sağ kanat pazar günü İzmir
'de oynanacak Balıkesirspor
Baltok maçında Serdar Deliktaş
'ın sakat olması nedeniyle santrfor olarak görev alacak. Sefa, Altınordu formasıyla ligde eski takımı Boluspor'un ağlarını havalandırırken, kupada ise Pendikspor
'a 1 gol attı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
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