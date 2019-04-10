Son Dakika Haberleri: Altınordu Sinan'ı Aradı

Altınordu Sinan'ı Aradı

24 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Altınordu, stoper Sinan'ın yokluğunda düşüşe geçti.

Altınordu Sinan'ı Aradı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Altınordu, stoper Sinan'ın yokluğunda düşüşe geçti. 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli savunmacının forma giyemediği iki karşılaşmada İzmir temsilcisi defansta sıkıntı yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, Osmanlıspor'a 3-0, Elazığspor'a ise 2-1 mağlup olarak son 2 haftada kalesinde toplam 5 gol gördü. Aldığı darbe nedeniyle sol arka üst adalesinde 2. derece kas hasarı ve ödem oluşan Sinan'ın takımdan ayrı tedavisi sürüyor. Deneyimli futbolcunun 4-6 hafta arasında takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Sinan'ın yokluğunda son 2 maçta savunmada genç Recep'e şans verdi. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:31 Kaynak: DHA
Elazığspor, Altınordu, Spor
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