Altınordu Sinan'ı Aradı
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Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Altınordu, stoper Sinan'ın yokluğunda düşüşe geçti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:31 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor
'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Altınordu
, stoper Sinan'ın yokluğunda düşüşe geçti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli savunmacının forma giyemediği iki karşılaşmada İzmir
temsilcisi defansta sıkıntı yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, Osmanlıspor'a 3-0, Elazığspor'a ise 2-1 mağlup olarak son 2 haftada kalesinde toplam 5 gol gördü. Aldığı darbe nedeniyle sol arka üst adalesinde 2. derece kas hasarı ve ödem oluşan Sinan'ın takımdan ayrı tedavisi sürüyor. Deneyimli futbolcunun 4-6 hafta arasında takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu
, Sinan'ın yokluğunda son 2 maçta savunmada genç Recep'e şans verdi. - İzmir
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