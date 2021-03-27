Altınordu Süper Lig'e hazır

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2'nin 2 puan gerisinde 49 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon Süper Lig'de olmayı planladıklarını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında, "Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Süper Lig'e çıktığımızda yine yerli ve genç oyuncularla mücadele edeceğiz. Evet Süper Lig zor, fark yaratan yabancı oyuncular var. Ama biz kendimize, kulübümüze, başkanımıza güveniyoruz. Zoru başaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

1'inci Lig'e çıktıkları 2014-15 sezonu öncesi kendilerine, "Yabancı oyuncusuz olmaz" şeklinde uyarılar yapıldığını dile getiren teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Sadece Türk oyuncularla da başarının gelebileceğini fazlasıyla ispatladık. Yurt dışına ve Süper Lig'e transfer olan oyuncularımız var. Süper Lig'de de başarılı olabilecek bir potansiyele sahibiz. Takım ve sistem oyunu oynuyoruz. Bu sezon öz kaynaktan 18 futbolcuya görev verdik. Gelecekte A Milli Takım'a daha çok oyuncu vereceğiz. Altınordu bir Türkiye projesi" dedi.