Son Dakika Haberleri: Altınordu Süper Lig'in Gözdesi

Altınordu Süper Lig'in Gözdesi

52 dakika önce

Türk futboluna armağan ettiği oyuncularla adeta fabrika haline gelen Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bu sezon da Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu.

Altınordu Süper Lig'in Gözdesi, System.String[]
Türk futboluna armağan ettiği oyuncularla adeta fabrika haline gelen Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bu sezon da Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Önce Alican Özfesli'yi devre arasında Medipol Başakşehir'e satan, ardından kaleci Erce Kardeşler transferi için Beşiktaş'la resmi olarak masaya oturmaya hazırlanan kırmızı-lacivertliler, Oğulcan Ülgün'ü de vitrine çıkardı. Altınordu'nun öz kaynağından yetiştirip profesyonel yaptığı 20 yaşındaki futbolcuyla, Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. 

Bu sezon 17 lig maçında kırmızı-lacivertli formayı terleten Oğulcan, istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibinin takımın motivasyonunun bozulmaması için transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığı bildirildi. Yönetim ve teknik ekibin futbolculardan sadece maçlara odaklanmalarını istediği vurgulandı. Altınordu, kısa dönemde Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençlerini hem Türk hem de Avrupa futboluna armağan etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

Altınordu, Spor
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