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Altınordu Süper Lig'in radarında

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da satışına onay verilen kaleci Erce, sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, stoper Recep ve ön libero Oğulcan gibi genç futbolcular için Süper Lig ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

Altınordu Süper Lig'in radarında, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da satışına onay verilen kaleci Erce, sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, stoper Recep ve ön libero Oğulcan gibi genç futbolcular için Süper Lig ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'un bu futbolcuların bonservis ücretleri konusunda dolaylı yoldan İzmir ekibinden bilgi istediği dile getirildi. 
Kaleci Erce ile Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Geçen sezon Belçika takımı Standard Liege'in kapısından dönen Erce'yi Almanya'dan adı açıklanmayan bir kulübün istediği kaydedildi. Milli takımlarda oynayan Altınordu'nun altyapı oyuncuları Ozan Can Oruç, Atalay Yıldırım ve Salih Kavrazlı'yı da Süper Lig ekiplerinin takip ettiği öğrenildi. Altınordu yönetimi resmi teklif gelmesi durumunda A takımda şans bulan isimleri bonservis bedeli karşılığında satacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:08 Kaynak: DHA
Altınordu, Spor
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