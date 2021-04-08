Altınordu Süper Lig yarışında Başkent'te galibiyet arıyor

TFF 1'inci Lig'de son 10 maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 52 puana ulaşan 5'inci sıradaki Altınordu, yarın deplasmanda 46 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Cihan Aydın düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Yusufcan ve sakatlığı süren stoper Sinan ile sağ kanat Şeref forma giyemeyecek. Cezaları sona eren sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan ile iyileşen Yusuf Yalçın kadroya alındı.

Son 6 maç öncesi ligde lider Giresunspor'un 5, zirve takipçisi Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisinde yer alan Altınordu, Başkent'ten galibiyetle dönerek hem namağlup serisini 11 haftaya çıkarmayı hem de ilk 2 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Son 2 maçından 6 puan çıkaran kırmızı-lacivertliler, 3'te 3 yapmaya çalışacak. Altınordu, sezonun ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu Play-Off hedefindeki Keçiörengücü'nü bu kez dize getirerek kritik bir virajı daha dönmek istiyor.