Altınordu tat vermedi - Son Dakika

Altınordu tat vermedi

16.03.2021 11:24
Altınordu tat vermedi, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde 9 kişi kalan zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, ilk 2 için altın değerinde 2 puan kaybederek taraftarını üzdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde 9 kişi kalan zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, ilk 2 için altın değerinde 2 puan kaybederek taraftarını üzdü. Ligde 51 puana ulaşan Samsun ekibiyle puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçıran 46 puanlı İzmir temsilcisi, üst üste 2 beraberlik alarak 5'inci sıradan bir basamak düşerek 6'ncılığa geriledi. Kırmızı-lacivertliler geçen hafta da 10 kişi kalan Bandırmaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

İki oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle 48 dakika 10 kişi, 18 dakika 9 kişi oynayan Samsunspor karşısında vasat bir futbol sergileyen kırmızı-lacivertliler, rakip kalede ciddi tehlikeler yaratamayıp oyunuyla sınıfta kaldı. Altınordu, 9 hafta sonra bir çıktığı bir karşılaşmada rakip kaleye gol atma başarısı gösteremedi. Altınordu, ligde cumartesi günü deplasmanda bir puan ve bir basamak üzerinde yer alan İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak.

RÜZGAR VE YAĞMUR ETKİLEDİ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçında rüzgar ve şiddetli yağıştan etkilendiklerini söyledi. Eroğlu, "İlk yarıda rüzgarın etkili olmasıyla zaman zaman topu ön bölgeye taşımakta sıkıntı yaşadık. Sayı anlamda 1 kişi eksildiler ama bazen 10 kişi oynamak avantaj gibi görünüyor. 10 kişi oynayan takıma karşı biz bu anlamda telaş yaparak çok pas hatası yaptık. İkinci yarı rüzgarın bizimle birlikte olması gol girişimleriyle ilgili hamlelerimizi yaptık. Yağmur sebebiyle zemin ağırlaşmaya başlayınca oyun tempomuz etkilendi" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu tat vermedi - Son Dakika Spor


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