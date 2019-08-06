Son Dakika Haberleri: Altınordu, tek golle finale yükseldi
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Altınordu, tek golle finale yükseldi

21 dakika önce

Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakaya Altınordu; Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Yusuf, Hüseyin, Oğulcan, Muhammed, Anıl, Egehan, Okan 11'i ile çıkarken, Altay ise Aydın - Erhan, Özgür, Gençer, Cenk, Tavares, Putsila, Tatos, Deniz, Kappel, Paixao 11 ile sahada yer aldı.

Altınordu, tek golle finale yükseldi, System.String[]
Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakaya Altınordu; Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Yusuf, Hüseyin, Oğulcan, Muhammed, Anıl, Egehan, Okan 11'i ile çıkarken, Altay ise Aydın - Erhan, Özgür, Gençer, Cenk, Tavares, Putsila, Tatos, Deniz, Kappel, Paixao 11 ile sahada yer aldı.

16'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammed'in şutunda Altaylı Erhan topu çizgiden çıkardı.

20'nci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Okan'ın şutunda top yan direkten döndü.

49'uncu dakikada Muhammed ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Altay kalecisi Aydın topu köşeden çıkardı.

55'inci dakikada Altay tehlikeli geldi. Sol kanattan çalımlarla Altınordu ceza alanına giren Hüsamettin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada Altınordu perdeyi açtı, Okan'ın pasında topla buluşan Atakan plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

90'ıncı dakikada Altay'da Eren'in sert şutunda top üst direkten oyun alanını terk etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Turnuvanın ikinci maçında Karşıyaka ile Menemenspor yarın saat 19.30'da Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk, Altınordu, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:47 
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