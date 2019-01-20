Son Dakika Haberleri: Altınordu Tek Golle Kazandı

Altınordu Tek Golle Kazandı

25 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.

Altınordu Tek Golle Kazandı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada savunmadan seken top ceza sahası çizgisi üzerinde kalan Muhammed'in önüne düştü. Muhammed'in vuruşunda top yandan auta çıktı. 61. dakikada Nizamettin'in ara pasında ceza sahasına sokulan Sedat'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi. 84. dakikada Murat Uçar son çizgide bekleyen Sefa'ya çıkardı. Sefa'nın şutunda gole giden top Doğa'ya çarparak kornere çıktı. 88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici, çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

KÜNYE

Stat: Bornova Hakemler: Murat Erdoğan xx, Özgür Ertem xx, Cem Özbay xx Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Sinan xx, Hasan xx, Yusuf xx, David Deniz xx (Alican dk. 58 x), Berkay xx, Muhammed xx (Recep dk. 90+1 ?), Murat xx, Atakan xx (Okan dk. 71 xx), Sefa xx Yedekler: Erhan, Ali Yaşar, Enes, Kadir Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx, Cüneyt xx, Glumac xx, Doğa xx, Nizamettin xx (Foxi dk. 82 x), Cumali xx, Furkan xx (Muhammed Ali dk. 65 x), Otto xx (Mehmet dk. 30 x), Sedat xx, Beleck xx Yedekler: Atilla, Anıl, Serdar, Kağan Teknik Direktör: Giray Bulak Gol: Okan Derici (dk. 88) (Altınordu) Sarı kartlar: Alican (Altınordu), Glumac (Balıkesirspor Baltok)

(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Altınordu, Spor
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