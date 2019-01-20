Altınordu Tek Golle Kazandı

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu
sahasında Balıkesirspor
Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
51. dakikada savunmadan seken top ceza sahası çizgisi üzerinde kalan Muhammed'in önüne düştü. Muhammed'in vuruşunda top yandan auta çıktı. 61. dakikada Nizamettin'in ara pasında ceza sahasına sokulan Sedat'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi. 84. dakikada Murat Uçar
son çizgide bekleyen Sefa'ya çıkardı. Sefa'nın şutunda gole giden top Doğa'ya çarparak kornere çıktı. 88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici, çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0
KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Özgür Ertem
xx, Cem Özbay xx Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Sinan xx, Hasan xx, Yusuf xx, David Deniz xx (Alican dk. 58 x), Berkay
xx, Muhammed xx (Recep dk. 90+1 ?), Murat xx, Atakan xx (Okan dk. 71 xx), Sefa xx Yedekler: Erhan, Ali Yaşar
, Enes, Kadir Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx, Cüneyt xx, Glumac xx, Doğa xx, Nizamettin xx (Foxi dk. 82 x), Cumali xx, Furkan xx (Muhammed Ali
dk. 65 x), Otto xx (Mehmet dk. 30 x), Sedat xx, Beleck xx Yedekler: Atilla, Anıl, Serdar, Kağan Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Okan Derici (dk. 88) (Altınordu) Sarı kartlar: Alican (Altınordu), Glumac (Balıkesirspor Baltok)
(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)