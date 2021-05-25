Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, Altay ile yapacakları play-off final maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, Altay ile yapacakları play-off final maçını değerlendirdi Açıklaması

25.05.2021 11:11
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, Altay ile yapacakları play-off final maçını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Altınordu'yu bu sezon play-off finaline taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın yapacakları TFF 1. Lig play-off final maçında Altay'ın favori gösterildiğini ancak kendilerinin de şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Altınordu'yu bu sezon play-off finaline taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın yapacakları TFF 1. Lig play-off final maçında Altay'ın favori gösterildiğini ancak kendilerinin de şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Altay'la yarın yapacakları Süper Lig'e yükselme maçından önce AA muhabirine değerlendirmede bulunan Eroğlu, play-off yarı finalinde Samsunspor gibi güçlü bir takımı elediklerini, finalde de güçlü bir maziye sahip takımla karşılaşacaklarını söyledi.

Altınordu-Altay finalinin, İzmir ve Türkiye futbolu için önemli olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finalde Altay belki favori görünüyor, kadro ve isim anlamında ama biz de buraya kadar oyun sistemimizle, planımızla ve oyuncularımızı geliştirerek geldik. Finalde de bu gelişimin en iyi seviyesini oynamak istiyoruz. Kolay değil tabii ki finaller, belki uzatma, penaltı bölümü yaşanır. Her şey var futbolda. Maçın hikayesi başka yerlere gidebilir. Biz her şeye hazırlıklıyız."

Bu sezon play-off'a kalan rakiplerine karşı sezon içinde yenilgilerinin olmadığını hatırlatan Eroğlu, "Bu sene büyük gücümüzden biri sistem anlamında rakibin güçlü yanlarına karşı kurgumuzu, saha içindeki opsiyonlarımızı geliştirerek, değiştirerek, sistemden sisteme geçerek oynadığımız bir sezon olması. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Şampiyon olarak dönme hedefindeyiz"

Eroğlu, oyuncuların sezon boyunca istediklerini sahaya yansıttığını belirterek, "Yine bu maçın da farklı bir stratejisi olacak. Rakibin bana göre Paixao ve Kappel gibi çok çok önemli iki oyuncusu var. Biz de takım olarak çok güçlüyüz. İnşallah finalden şampiyon olarak dönme hedefindeyiz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la 5 yıl Bucaspor'da, 9 yıl da Altınordu'da birlikte çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bu istikrarda devam edilmesi kolay değil. Karşılıklı birbirine saygı ve güven var. 9 yıl kolay değil bir kulüpte çalışmak. Sürekli kendini yenileyen, geliştiren, oyuncu geliştiren, bu zor ligde sadece öz kaynak değil, transfer edilen oyuncuları Türk futboluna kazandıran bir yapımız var. Şu an Türk futbolunda Altınordu'dan eğitim görmüş sadece futbolcu değil, antrenör ve yöneticiler de var. Bu daha da artacak."

Eroğlu, Altınordu'da 332. maçına çıkacak

Altınordu'da 2012-2013 sezonunda görev yapmaya başlayan ve takımı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu, kulüpteki 9. sezonunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Eroğlu, İzmir temsilcisiyle ligde ve kupada 331 karşılaşmaya çıktı. Yarınki Altay maçıyla 332. müsabakasında görev alacak tecrübeli teknik direktör, profesyonel liglerde son dönemde en istikrarlı isim olarak göze çarpıyor.

Eroğlu, Altınordu ile geride kalan 331 maçta 153 galibiyet, 86 beraberlik ve 92 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 532 gol atıp kalesinde 377 gol gördü.

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, Altay ile yapacakları play-off final maçını değerlendirdi Açıklaması
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, Altay ile yapacakları play-off final maçını değerlendirdi Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, Altay ile yapacakları play-off final maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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