Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

22.11.2020 12:29
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları üç puanın gelecek haftalar için kendilerine moral verdiğini belirtti.

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları üç puanın gelecek haftalar için kendilerine moral verdiğini belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pas ve topa sahip olma oyunlarını iyi yapan İstanbulspor karşısında biraz bekleyerek, alan daraltmayla kazanacakları toplarla gol bulmak istediklerini bildirdi.

Maçın hemen başında bunu değerlendirdiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Maç daha çok İstanbulspor'un kontrolünde geçti gibi görünse de pozisyon zenginliği anlamında bize karşı etkili olamadılar. Oyunu iyi daralttığımız için rakibimiz duran toplarla gelmeye çalıştı. Bizim için kazanmak önemliydi. Aldığımız 3 puan, önümüzdeki haftalara yönelik moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum. Ligin henüz 10. haftasındayız, bu süreçte çok zorlu maçlar olacak."

Ligde son 5 maçında 2'si üst üste olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, haftayı 20 puanla kapattı. İzmir temsilcisinde Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Yiğitcan Güveli dün ilk maçına çıktı.

Bu hafta 4. kez sarı kartla cezalandırılan Muzaffer Kocaer, 11. haftada 29 Kasım Pazar günü deplasmandaki Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

Altınordu, Eskişehirspor maçı öncesinde 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Çorum FK'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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