Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak" - Son Dakika

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak"

12.05.2021 11:13

TFF 1. Lig'de play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin gelecek sezon Süper Lig'de yer almak olduğunu bildirdi.

TFF 1. Lig'de play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin gelecek sezon Süper Lig'de yer almak olduğunu bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ve ilk devrede liderliğe kadar yükseldiklerini hatırlattı.

Her geçen gün gelişen, güçlenen bir oyun sistemiyle zaman zaman iniş çıkışlar yaşasalar da ilk hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Eroğlu, "Herkes sağlıkla ilgili sıkıntı yaşadı. Biz bu sıkıntıyı yaşadığımız dönemde kadro derinliğimiz olsaydı belki ilk 2'den çıkacaktık ama sonuçta play-off'tayız." dedi.

Eroğlu, bu sene altyapıdan 19 oyuncuya şans verdiklerini aktararak, "Birçok oyuncumuzun Türk futbolunda isimlerinin duyulmasını sağladık. Bu çok önemli kriter bizim için. Bunu sadece Türk oyuncularla gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Şu anda yükselen bir grafiğimiz var"

Play-off'a kalan ekiplerden Yılport Samsunspor'la iki maçta da berabere kaldıklarını, Altay ve İstanbulspor'u da iki müsabakada da yendiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu takımlara karşı bir üstünlüğümüz var. Şu anda yükselen bir grafiğimiz var. Takım ve bireysel performans anlamında çok güçlü durumdayız. Samsunspor maçı iç ve dış saha olmak üzere iki aşamalı olacak. Rakibimiz bu ligin önemli oyuncularından kurulu, çok güçlü bir hücum hattı var."

Eroğlu, Samsunspor karşısında ilk maçta avantajlı bir skor almak istediklerini belirterek, "Kolay değil, zor ama biz zoru başaracak güçteyiz." diye konuştu.

Play-off'a kalarak birinci hedefi gerçekleştirdiklerini kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak tabii ki. Bunun için 3 maç var önümüzde. Öncelikle Samsunspor'u geçmek zorundayız. Önümüzdeki 2 maç biraz daha kontrollü geçebilir ama final maçında kazananın şampiyon olacağı bir karşılaşma olacak. Biz 51 yıl önce bu ligde oynamışız. Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum."

Süper Lig'e çıkmaları halinde orada da başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "Bunu Türk çocuklarımızla başaracağımızı düşünüyorum. Oyun sistemimiz, planımız ve organizasyonumuz bizim en büyük gücümüz. İlk hedef tabii ki Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak

Spor Toto Süper Lig, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak' - Son Dakika Spor


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