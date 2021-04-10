Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

10.04.2021 14:23
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü maça iyi başladıklarını ancak Ahmet Dereli'nin erken yaşadığı sakatlığın dengelerini bozduğunu belirtti.

Savunma hatalarından dolayı 2 kötü gol yediklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Skoru 4-3'e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Oyuna ortak olup skoru 4-4'e getirebilirdik. 5-3'ten sonra bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Hücumsal olarak iyi işler yaptık ama savunma anlamında sıkıntılıydık. 3-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon, takımın gücünü ortaya koydu. Pes etmemek, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu."

Hüseyin Eroğlu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Altınordu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı         
15:48
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge         
15:18
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz         
14:45
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
"Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin         
13:42
'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı         
12:55
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor         
11:05
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti         
10:54
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 16:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei