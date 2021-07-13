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Hüseyin Eroğlu: "Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir"

13.07.2021 10:22
Hüseyin Eroğlu:

Altınordu, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Altınordu, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor bir lig olacağını ve yine zoru başarmak istediklerini söyledi. Transfer süresi bitene kadar tüm oyuncuları için transfer opsiyonunun açık olduğunu belirten Eroğlu, "Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir" dedi.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay'a 1-0 kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezon açılışını dün akşam yaptı. Kırmızı-lacivertli ekip için yeni sezon öncesinde kurban kesildi. Daha sonra teknik ekip ve futbolcular, antrenman sahasında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbolcuları sahanın ortasına toplayarak sezonun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından futbolcular ısınma koşuları yaparak yeni sezonun startını verdi.

Geçen sezon 19 özkaynak oyuncu forma giydi

Antrenman esnasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Her sezon olduğu gibi bir yandan yarışırken diğer yandan yetiştirici kimliklerine devam ettiklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Başındayken bocaladığımız sezonları yaşadık ama sonradan sistemin, doğru ve planlı bir şekilde çalışmayla beraber başarıya gittiğimizi gözlemledik. Geçen sene finale kadar bir yolculuğumuz vardı. Geçen sene de lige başladığımızda birçok oyuncumuz transfer olmuştu, yeniden bir takım kurmuştuk ve bunlarla başladığımız yolda Play-Off finaline kadar getirmiştik. Hedeflerimiz arasında yine Play-Off'u zorlamak ve bunu başarırken de yeni yeni isimleri vitrine çıkarmak var. Geçen sene Yusufcan Esendemir, Enis Destan, Rahmi Salih Kaya, Burak İnce ve Emre Çeltik isimleri duyulmaya başlamıştı. Bu sene bu sayıyı da artırmayı planlıyoruz. Kolay mı? Değil. Doğru zamanda oynatmak ve doğru planlama yapmak önemli. Ülkemizde genç oyuncuya güvenmek çok zor görünüyor. Geçen sene 19 özkaynak oyuncumuz görev aldı. Finale giden yolda hepsinin performansları vardı" dedi.

"Yine zoru başaracağız diye düşünüyorum"

Yeni sezondaki hedeflerden de bahseden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey geride kaldı. Bu sezona da en iyi şekilde başlayıp özellikle oyun sistemimizi ve felsefemizi oyuncularımızla birlikte her maça yansıtmak bizim için önemli. Bu sene zor bir lig yaşanacak. Bütçe anlamında rakamlar çok yükselmeye başladı. Süper Lig'den düşen 4 takım var. Bütçe gücü çok yüksek olan takımlar var. Bunlar içerisinde biz yine sahada en doğru işi yapan, futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıtan, rakibe saygı konusundan asla taviz vermeyen bir takım kimliğinde oynayacağız. Zor olacak ama yine zoru başaracağız diye düşünüyorum."

"Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir"

Her futbolcunun transfer opsiyonunun açık olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Enis Destan'ın, Burak İnce'nin opsiyonları da açık. Geçen sene Ravil Tagir ligin 3. haftasında gitmişti, Kerim Alıcı da 3. haftadan sonra gitti. Transfer süresi bitmediği sürece bizim de oyuncularımızın gelişeceğine inandığımız kulüplerin teklifleri olduğu zaman her zaman transfere açığız. Başkanımız bu konuda da zaten kulüplerle görüşüyor. Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir. Burak İnce'in olayı biraz farklı, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Misyonumuz gereği bütün oyuncularımızın gelecekte uluslararası seviyede oynaması için her türlü çalışma sağlanıyor. Her şey hazırlanıyor. Sadece genç oyuncularımıza teklifler yok. Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'e de birçok transfer teklifi var. Diğer oyuncularımızı da en iyi seviyeye çıkarıp onların da üst seviyede oynamalarını sağlıyoruz. Bu toprakların çocuklarına güvenildiğinde de neler başarıldığını hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir

Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Önümüzdeki süreçte Enis Destan'ın transferi gerçekleşebilir' - Son Dakika Spor


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