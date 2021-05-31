Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu

Altınordu'nun başarılı hocası Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu. Eroğlu önümüzdeki günlerde Alman yetkililerle bir görüşme gerçekleştirecek ve takımdaki geleceği belli olacak.

ALMANYA DOĞUMLU

Bremen'in kasabası Delmenhorst doğumlu olan Hüseyin Eroğlu, 2012-2013 sezonunda Altınordu'da göreve başladı ve takımının başında 303 maça çıktı. Eroğlu bu karşılaşmalarda 135 galibiyet, 80 beraberlik ile 88 mağlubiyet elde etti ve 1.60 puan ortalamasını tutturdu.

ALMANCA PAYLAŞIMLAR YAPTI

48 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabı Instagram'dan son 3 paylaşımını Almanca yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.