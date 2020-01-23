Altınordu tesislerinde bir buzağı doğdu - Son Dakika
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Altınordu tesislerinde bir buzağı doğdu

6 saat önce

Altınordu Futbol Kulübü'nün tesislerinde bulunan besi hayvanları örnek yaşam alanında bir buzağı dünyaya geldi.

Altınordu tesislerinde bir buzağı doğdu, System.String[]

Altınordu Futbol Kulübü'nün tesislerinde bulunan besi hayvanları örnek yaşam alanında bir buzağı dünyaya geldi.


İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan besi hayvanları yaşam alanı günden güne büyüyüp gelişiyor. Altınordu'nun altyapısında bulunan çocukların, tükettiği yumurta ve sütleri tedarik ettiği alanın artık bir yeni üyesi daha oldu. Dün sabah saatlerinde bir buzağı Altınordu tesislerinde dünyaya geldi. Daha önce 24 Aralık 2019'da da tesislerde bir buzağı doğmuştu. Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören çocukların tüm sorumluluğunu üstlendiği tesislerde, çocuklar sabah saatlerinde hem sütlerini sağıyor hem yumurtaları topluyor hem de hayvanların yemlerini ve sularını veriyor. Böylelikle eğitim gören çocuklar, futbolculuğun yanı sıra yetiştirmenin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu yaşayarak öğreniyor. - İZMİR

Altınordu, Torbalı, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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