Altınordu, tesislerini uluslararası gençlik futbol merkezine dönüştürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, tesislerini uluslararası gençlik futbol merkezine dönüştürmek istiyor - Son Dakika Spor

Altınordu, tesislerini uluslararası gençlik futbol merkezine dönüştürmek istiyor

6 saat önce

Altınordu Kulübüne ait İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Metin Oktay Yerleşkesi'nin, uluslararası futbol gençlik merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Altınordu, tesislerini uluslararası gençlik futbol merkezine dönüştürmek istiyor, System.String[]

Altınordu Kulübüne ait İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Metin Oktay Yerleşkesi'nin, uluslararası futbol gençlik merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

İzmir'e 178 kişilik kafileyle gelen İsviçre temsilcisi Grasshopper'ın 12, 13, 14, 15, 16, 18 ve 21 yaş altı takımları, cuma gününe kadar çalışmalarını Altınordu Tesisleri'nde sürdürecek. İsviçre ekibi, Altınordu'nun yanı sıra Göztepe ve Manisa FK'nin akademi takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak.

Altınordu Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'nin önemli ekiplerinden Grasshopper'ın geçen sene 12 yaş altı futbol takımlarının katıldığı İzmir Kupası'nda yer aldığını aktardı.

Kulüp olarak bu tarz uluslararası organizasyonlara çok önem verdiklerini kaydeden Güvenir, "Sürekli yurt dışı takımlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Başka kulüplerle de önümüzdeki dönem bu tarz çalışmalar olacak." ifadelerini kullandı.

"Futbol gençlik merkezi yapmak istiyoruz"

Güvenir, düzenledikleri etkinliklerle kulübün uluslararası alandaki bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İsmet Orhunbilge Tesisleri ile Metin Oktay Yerleşkesi'ni uluslararası futbol gençlik merkezi yapmak istiyoruz. Bunun da öncüsü 12 Yaş Altı İzmir Kupası'dır. Turnuva, Avrupa'nın en önemli 3 gençlik turnuvasından biri haline geldi. İzmir Kupası'nın öncülüğünü yaptığı şekilde, çeşitli turnuva ve iş birlikleriyle burayı uluslarası gençlik futbol merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Moos: "Burada olmaktan mutluyuz"

Grasshopper Genç Oyuncu İzleme Direktörü Johannes Moos, İzmir'de bulundukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçen yıl 12 yaş altı takımıyla İzmir Kupası'na katıldıklarını hatırlatan Moos, "Burayı gözlemledik ve harika bir tesis olduğunu gördük. Altınordu'nun bizi kabul etmesi çok önemliydi. Altınordu ne zaman tesislerini bize açarsa, burada seve seve kamp yapmaya hazırız. Ortam ve iklim çok güzel. Biz de burada olmaktan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Moos, A takımlarının Altınordu gibi bir alt ligde mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu, akademi oyuncularımız için önemli bir fırsat oluşturuyor. A takımımızda birçok akademi oyuncumuz var. Çünkü Altınordu gibi bir alt ligde yer alınca, daha çok akademi oyuncusuyla mücadele edebiliyorsunuz. Akademi oyuncularının gelişimi için bu sezon önemli." şeklinde konuştu.

Altyapılarında iki bölüm olduğunu aktaran Moos, 12-14 yaş arası takımlarının fazla sayıda futbolcudan oluştuğunu belirterek, "Burada amaç, 15 yaş altından itibaren en iyi oyuncuları seçmek. Buradan seçilen oyuncular, 15 yaş altından 21 yaş altına kadar Grashopper Akademisi'nde top koşturuyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Metin Oktay, Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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