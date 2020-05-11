Altınordu testten geçti - Son Dakika
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Altınordu testten geçti

14 dakika önce

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan lige hazırlanmak için bugün tekrar tam kadro bir araya geldi.

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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan lige hazırlanmak için bugün tekrar tam kadro bir araya geldi.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne giden kırmızı-lacivertli takıma, burada İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs testi uygulandı. Tüm futbolcular, teknik heyet, idari kadro ve kulüp personeli testten geçerken, takım otobüsü ve tesisler dezenfekte edildi. İzmir temsilcisi sonuçların açıklanmasının ardından yarın akşam saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligin başlama tarihini 12 Haziran olarak açıklamasının ardından planlama yaptıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kovid-19 testlerimizi tüm takım olarak yaptırdık. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım tüm test sonuçları negatif çıkar. Sonuçlar çıktıktan sonra yine planlamamızı en iyi şekilde yapacağız. Tesisimiz çok elverişli. Sosyal mesafeyi koruyarak başlayacağımız ilk çalışmaların ardından süreci takip edeceğiz. Bu süreçte negatif durumun devam etmesi takım antrenmanlarına başlamamızı sağlayacak" diye konuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:09 Kaynak: DHA

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