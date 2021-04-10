Altınordu, TFF 1. Lig'de 10 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu, ligde 10 maç aradan sonra yenildi.

Ligin ikinci devresine Menemenspor karşısında yaşadığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan İzmir temsilcisi, daha sonra Ankara Keçiörengücü maçına kadar çıktığı 10 müsabakada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle 10 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Altınordu, buna rağmen 52 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 7. yenilgisini yaşayan İzmir temsilcisi, daha önce kalesinde 5 gol gördüğü Adanaspor deplasmanında sahadan 5-2 mağlup ayrılmıştı.

TFF 1. Lig'de daha önce GZT Giresunspor 16, Yılport Samsunspor da 11 maçlık yenilmezlik serileri yakalamıştı.

Altınordu, 13 Nisan Salı günü Adana Demirspor'u konuk ettikten sonra 18 Nisan Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak.