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Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak - Son Dakika

Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

28.08.2021 10:20
Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan alabilen Altınordu, üçüncü hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan alabilen Altınordu, üçüncü hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak İstanbulspor-Altınordu müsabakasını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu, geçen hafta İzmir'de konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk 2 haftada galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, yarın ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.

Altınordu geçen sezon rakibini İzmir'de 1-0, İstanbul'da ise 2-1 yenmişti.

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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