Altınordu transferi açıkladı! Metehan Mimaroğlu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu transferi açıkladı! Metehan Mimaroğlu... - Son Dakika Spor

Altınordu transferi açıkladı! Metehan Mimaroğlu...

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'da forma giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Altınordu transferi açıkladı! Metehan Mimaroğlu..., System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'da forma giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.


Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun Antalya kampına katıldığı belirtildi.


Futbol hayatına İstanbul Güngörenspor'da başlayan Metehan Mimaroğlu, profesyonel hayatında Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Eyüpspor ve Alibeyköyspor'de forma giydi


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:06 
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