Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbol fabrikası'nın hikayesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbol fabrikası'nın hikayesi - Son Dakika Dünya

Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbol fabrikası'nın hikayesi

6 saat önce

Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor. Avrupa'nın en iyi liglerine futbolcu ihraç eden kulüp bu başarısını neye borçlu?

Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbol fabrikası'nın hikayesi, System.String[]

Altınordu Futbol Kulübü, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Cumhuriyetle yaşıt olan kulüp bugün mülteci sorunlarıyla sık sık anılan İzmir'in Basmane semti çevresinde kuruldu. Kurucusu, Eczacıbaşı Topluluğu'nun da temellerini atan Süleyman Ferit Eczacıbaşı, kulüp ismini, eski Türk devleti Altın Ordu Devleti'nden ilham aldı.


Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi altyapısından çıkardığı oyuncuları Avrupa'nın en iyi liglerine futbolcu ihraç eden kulüp bu başarısını neye borçlu?

Euronews.com'da Görüntüle

Altınordu, Türkiye, Avrupa, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok
Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbol fabrikası'nın hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]