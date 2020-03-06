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Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbolcu fabrikası'nın hikayesi
6 saat önce
Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor. Avrupa'nın en iyi liglerine futbolcu ihraç eden kulüp bu başarısını neye borçlu'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:36
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