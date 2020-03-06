Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbolcu fabrikası'nın hikayesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbolcu fabrikası'nın hikayesi - Son Dakika Dünya

Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbolcu fabrikası'nın hikayesi

6 saat önce

Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor. Avrupa'nın en iyi liglerine futbolcu ihraç eden kulüp bu başarısını neye borçlu'View on euronews

Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbolcu fabrikası'nın hikayesi

Altınordu, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:36 
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