Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından

01.05.2021 18:49

- Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından Hüseyin Eroğlu: "Play-Off için avantajlı durumdayız" Alpaslan Uysal: "Son maçımızı oynayıp ligi kapatmak istiyoruz" TFF 1.

- Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından

Hüseyin Eroğlu: "Play-Off için avantajlı durumdayız"

Alpaslan Uysal: "Son maçımızı oynayıp ligi kapatmak istiyoruz"

İZMİR - TFF 1. Lig'de sahasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Play-Off'a kalma konusunda avantajlı bir duruma geldiklerini söyledi. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal ise son maçlarını oynayıp ligi kapatmak istediklerini ifade etti.

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçından Altınordu, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 6 haftaya çok avantajlı girdiklerini hatırlatarak, "İlk iki şansımız vardı. Kaybettiğimiz puanlar ister istemez bizi ilk ikiden uzaklaştırdı ve Play-Off sınırında tuttu. Şu an Play-Off için avantajlı durumdayız. Son maçı kazandığımız takdirde bunun Play-Off ile sonuçlanacağını biliyoruz. Maça iyi hazırlandık. Bu sıcakta oynamak kolay değil. Maçın ilk dakikalarında rakip alanda yaptığımız organizasyonlarla birçok gol pozisyonuna girdik, değerlendiremediklerimiz var. Buna rağmen 1-0 öne geçtik. Golden sonra amacımız rakibi kalemizden uzak tutmaktı. Su molasından sonra konsantrasyon dağınıklığı yaşadık. Kademe hatasından yediğimiz golle de rakip skoru dengeledi. Buna bir reaksiyon vererek rakip alanda hareketliliği sağlayıp skorda yeniden öne geçmeyi hedefledik. Bölüm bölüm bunu iyi yaptık ama bir türlü o son vuruşu yapamadık. İlk yarı biterken attığımız gol bize büyük bir avantaj sağladı. İkinci yarıda da skoru artırma çabamız vardı. Duran toptan attığımız golle de 3-1'i yakaladık. 3-1'den sonra oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Son dakikalarda bana göre penaltı olmayan biz pozisyonla skor 3-2'ye geldikten sonra da skoru koruyarak maçı bitirmeyi hedefledik. İstediğimiz sonuçla maç bitti. 3 puan bize büyük bir artı sağladı. Play-Off'ta devam ediyoruz ama sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da Play-Off'ta olmayı hedefliyoruz. Tuzlaspor'a başarılar diliyorum" dedi.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal ise maça iyi başladıklarını belirterek, "Karşımızda genç ve dinamik takım olacağını biliyorduk. İddiamızın olmamasından dolayı futbolcu arkadaşlarımızı maça konsantre etmede biraz zorluk çekiyoruz. Bugün de çıkıp mücadelemizi ettik ama inanın hava şartları futbol oynamaya müsait değildi, çok sıcaktı. Mübarek ramazan günü belki futbolcular oruç tutmuyor olabilirler ama bizler oruç tutuyoruz. Saat 16.00'da İzmir gibi bir yerde maç oynamak gerçekten çok zor. İnanın ağzımız dilimiz kurudu, konuşmakta zorlanıyorum. Altınordu'ya Play-Off yolunda başarılar diliyorum. Haftaya bir Giresunspor maçımız kaldı. O maça da elimizden geldiği kadar iyi hazırlanıp çıkacağız. Kimin şampiyon olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Son maçımızı oynayıp ligi kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından
Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından
Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından
Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Altınordu, Tuzlaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu - Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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