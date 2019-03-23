Son Dakika Haberleri: Altınordu U16 Rusya'da Şampiyon

Altınordu U16 Rusya'da Şampiyon

1 saat önce

ALTINORDU Futbol Akademisi'nin U16 takımı, Rusya'da katıldığı Sergey Vakhrushev Turnuvası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Altınordu U16 Rusya'da Şampiyon, System.String[]


ALTINORDU Futbol Akademisi'nin U16 takımı, Rusya'da katıldığı Sergey Vakhrushev Turnuvası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Krasnodar kentinde düzenlenen turnuvada gruptaki ilk maçta Dinamo Moskova ile golsüz berabere kalan, sonrasında Rubin Kazan'ı 1-0, Kazak FC Kairat'ı 4-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, lider olarak bir üst tura çıktı tura çıktı. Üst turda normal süresi 0-0 biten maçta Chertanova'yı 5-4'lük skorla geçen Altınordu U16 takımı final biletini aldı.

Nefes kesen finalde ev sahibi Krasnodar  ile karşılaşan Altınordu, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini seri penaltılarla 8-7 yenerek kupaya uzandı. Altınordu'da Sarper Çağlar, Serkan Kayıkçı, Ravil Tagir, Efe Mustafa Çetin, Ufuk Birdal, Berkay Kınanç, Özgür Deryol ve Mestan Vural penaltıları golle sonuçlandırırken, kaleci Efe Kaan Yıldız kurtardığı iki penaltı ile şampiyonlukta önemli rol oynadı. Turnuvada Altınordu'dan Yiğit Emre Çeltik en değerli oyuncu, Ravil Tagir en iyi savunma oyuncusu ve Abdullah Soğucak en iyi forvet ödüllerinin sahibi oldu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Futbol, Rusya Federasyonu, Altınordu, Spor
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