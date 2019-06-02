Altınordu U17 takımı şampiyon oldu
1 saat önce
Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U17 Takımı, Galatasaray ile oynadığı Elit U17 Süper Kupa Finali'ni 5-1'lik skorla kazanıp şampiyon oldu.
Altınordu Futbol
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Akademisi (ALFA) U17 Takımı, Galatasaray
ile oynadığı Elit U17 Süper Kupa
Finali'ni 5-1'lik skorla kazanıp şampiyon oldu.
Kırmızı-lacivertli ekibin gollerini 17. dakikada Enis Destan, 47'de Salih Kavrazlı, 51'de Yiğit Emre Çeltik
, 70'de Tayfun Tatlı ve 76'da Polat Abay kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü 66'da penaltıdan Metehan Baltacı attı. Antalya
Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı 100'e yakın seyirci ve Altınordu idari ve teknik kadrosu ile ALFA futbolcuları da izledi. Altınordu'nun U15 Takımı da geçen hafta Türkiye
şampiyonu olmuştu. - İZMİR
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