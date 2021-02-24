Altınordu, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de dün Altay'ı 3-1 mağlup eden Altınordu, 27 Şubat Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşması için ilk antrenmanını yaptı.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından sınırlı alan antrenmanı yaptı.

Altınordu'da tedavileri süren Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mertcan Dağlı ve Sinan Osmanoğlu antrenmanda yer almadı. Dünkü müsabakada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Sinan Osmanoğlu'nun durumunun yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı bildirildi.