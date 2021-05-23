Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda

Dev finalin çarşamba günü Saat 20.00'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı. Tur atlayanların dün akşam belli olmasından sonra finalin hangi statta oynanacağı merak ediliyordu, bu konu hızlı bir şekilde yanıt buldu. Bu finalin ardından Süper Lig'de iki İzmir takımının oynaması kesinleşmiş olacak. Süper Lig'deki diğer İzmir temsilcisi ise Göztepe.

DAHA ÜSTÜN OYNADILAR

İki İzmir ekibi de, yarı finalde karşılaştıkları takımlara karşı daha üstün futbol oynadı. Altay, iki maçta da neredeyse İstanbulspor'a pozisyon vermedi. Altınordu ise ikinci karşılaşmada biraz zorlansa da 2-2'lik sonuçla tur atlamayı başaran taraf oldu.