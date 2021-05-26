Altınordu ve Altay taraftarı tribünde!

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Altınordu- Altay finalinde, her iki takımın da sınırlı sayıda taraftarı tribüne alındı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altınordu ile Altay, Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için dev finalde karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da taraftarı tribüne alındı. Pandemi nedeniyle iki kulübe 250'şer kişilik davetiye ayrılırken, finalde iki takımın da yaklaşık bin taraftarı takımlarını tribünden destekledi. - İSTANBUL