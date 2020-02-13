Altınordu ve Osmanlıspor 6. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu ve Osmanlıspor 6. randevuda - Son Dakika Spor

Altınordu ve Osmanlıspor 6. randevuda

6 saat önce

Altınordu ve Osmanlıspor TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşı karşıya gelecek.

Altınordu ve Osmanlıspor 6. randevuda, System.String[]

Altınordu ve Osmanlıspor TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın rekabetinde Osmanlıspor'un üstünlüğü bulunuyor.


TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Osmanlıspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 6. mücadele olacak. Bugüne kadar oynanan tüm maçlar TFF 1. Lig mücadelesi olarak kayıtlara geçerken bu maçlarda Altınordu 1, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 1 maçta beraberlikle sona erdi. Kırmızı lacivertliler, rakibine karşı tek galibiyetini 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik skorla almıştı. İzmir ekibi rakibine toplamda 3 gol atarken, başkent ekibi ise 7 golle karşılık verdi.


İki takım İzmir'de ise 2 kez karşı karşıya geldi. Osmanlıspor deplasmanda oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı 2-1'lik skorla Osmanlıspor kazanmıştı.


İki takım da son maçlarını kaybetti


Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda ise Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 kaybederken, Osmanlıspor sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olmuştu.


Yarın 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maç öncesi Altınordu 23 puanla 14. sırada yer alırken, konuk Osmanlıspor ise 17 puanla 15. durumda bulunuyor. Karşılaşmayı ise Antalya bölgesinden hakem Murat Erdoğan yönetecek. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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