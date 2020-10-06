Altınordu'ya 20 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Altınordu'ya 20 milyon liralık yatırım

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehrin alt ve üst yapısında yapılan yatırımlar sürüyor.

Altınordu'ya 20 milyon liralık yatırım, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehrin alt ve üst yapısında yapılan yatırımlar sürüyor. Yapılan 20 milyon liralık alt yapı ve yol ihalesi ile kimi zaman yaşanan su taşkınları ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Altınordu Belediyesi, ilçenin altyapı kaynaklı kronik sorunlarını kökünden çözmek amacı ile başlattığı çalışmaları taçlandıracak yatırım programını başlattı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla hayata geçen uygulama ile tüm ihaleleri canlı yayında kamuoyu önünde rekabet ortamında şeffaf bir şekilde yapan Altınordu Belediyesi, 20 milyon liralık altyapı, üstyapı ve yol yapımını içeren yatırım programının ihale sürecini tamamladı. İhale kapsamında baskı beton kaldırım, asfalt yol yapımı ve yağmur suyu hatlarını sil baştan yenileyecek altyapı ve üstyapı işleri program dahilinde önümüzdeki günlerde başlayacak.

"1 kuruş borçlanmadan, yatırımlarımıza da devam ederek, her yıl açık veren bütçemizi artıya geçirdik"

Gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yılların kronikleşen sorunlarını kalıcı olarak çözmek üzere çalıştıklarını ifade ederek, ihalelerin de canlı yayınla şeffaf biçimde yapıldığını kaydetti. Her anlamda vatandaşlara yakışır bir şehir hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Tören, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren asla popülist davranmayacağız günü değil geleceği kurtaracak yatırımlar yapacağız ve milletimizin bize emanet ettiği kamu kaynaklarını yerli yerinde kullanacağız demiştik, bu duruşumuzdan hiç taviz vermedik. Uyguladığımız sıkı mali disiplin ve tasarruf politikalarıyla önce Belediyemizin bozulmuş ve kendini döndüremez duruma gelmiş mali tablosunu düzelttik. Belediyemizin piyasaya karşı sorumluluklarının tamamını yerine getirerek tek 1 kuruş borçlanmadan yatırımlarımıza da devam ederek her yıl açık veren bütçemizi artıya geçirdik. Tasarruf politikalarımızdan sonra güçlenen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bütçemizi şehrimize yatırıma hemşerilerimize hizmete dönüştürüyoruz" dedi.

20 milyon liralık altyapı ve yol yatırımı hayata geçiyor

Vatandaşlarımızın ve kentimizin öncelikli konularından olan altyapı meselesi ile ilgili çalışmalarımıza büyük bir hız verdik. Yaptığımız 20 milyon liralık dev altyapı ve yol ihalesi ile ilçemizde zaman zaman yaşadığımız su taşkınlarının ve olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz" diyen Başkan Tören, "Söz konusu yatırımın ihalesi de en şeffaf şekilde, canlı yayın eşliğinde kamuoyunun ve tüm hemşerilerimizin huzurunda gerçekleşti. Altınordu Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ve personelimiz ile Altınordulu vatandaşımızın da desteği ile ilçemizin standartları yüksek, konforlu, modern ve model bir şehir hayatına kavuşması için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Başkan Tören değerlendirmesinde, yapılacak önemli yatırımlar ile ilçe için güzel bir gelecek hazırladıklarını vurgulayarak, geleceğin mirasçısı çocuklara yaşanabilir bir kent bırakmayı hedeflediklerini kaydetti. - ORDU

Altınordu'ya 20 milyon liralık yatırım

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Yatırım, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınordu'ya 20 milyon liralık yatırım - Son Dakika

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