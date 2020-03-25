Altınordu'ya 200 araçlık otopark - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınordu'ya 200 araçlık otopark - Son Dakika

Altınordu'ya 200 araçlık otopark

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 200 araçlık yeni otopark hizmete girdi.

Altınordu'ya 200 araçlık otopark, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 200 araçlık yeni otopark hizmete girdi.


Araç sayısının artmasıyla birlikte büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark alanına yönelik Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda 19 Eylül Stadyumu'nun kuzey tarafında bulunan alanda 200 araçlık otopark vatandaşların hizmetine sunuldu.


Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Altınordu ilçesinde otopark konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle ilk etapta stadyumun arkasında atıl durumda bulunan 2 bin 500 metrekarelik alanı otoparka çevirdiklerini söyledi.


Alp, "Asfaltı da dökülen bu alan otopark ihtiyacını çözmeye yönelik bir adım oldu. Mevcut otopark alanı ile birlikte en az 200 aracın park edilebileceği bu alan, şehir içinde bir rahatlama sağlayacak. Bu şekilde çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve yatırımlarımızın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.


Proje kapsamında 4 bin 847 metrekare alanda yaklaşık 200 araçlık otopark ve otopark aydınlatması, motosiklet park alanı, kulüp binası cephe iyileştirmesi, baskı beton zemin uygulaması ve 4 bin 610 metrekare asfalt zemin çalışması yer alıyor. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Araç, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:50 Kaynak: İHA

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