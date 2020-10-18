Altınordu'ya ara yaramadı

TFF 1'inci Lig'de mili maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 9 puanla zirveye ortak olan Altınordu, aradan sonra çıktığı ilk sınavında deplasmanda Adanaspor'a 5-2 yenilerek bozguna uğradı.

TFF 1'inci Lig'de mili maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 9 puanla zirveye ortak olan Altınordu, aradan sonra çıktığı ilk sınavında deplasmanda Adanaspor'a 5-2 yenilerek bozguna uğradı. İlk 4 haftada kalesinde 3 gol gören kırmızı-lacivertliler, Adanaspor karşısında topu 5 kez kendi ağlarından çıkararak savunma performansıyla sınıfta kaldı. Adanaspor mağlubiyeti sonrası, "Oyuncularımız çok daha fazla ses çıkarsaydı faul alabilirdi. Sesi yüksek çıkan faul aldı" diyerek rakip takım futbolcularına ve hakemlere eleştiride bulunan teknik direktör Adanaspor mağlubiyeti sonrası, "Oyuncularımız çok daha fazla ses çıkarsaydı faul alabilirdi. Sesi yüksek çıkan faul aldı" diyerek rakip takım futbolcularına ve hakemlere eleştiride bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu , "Üzgünüz, 3 haftalık periyoda girdik hemen toparlanmamız gerekiyor. Çarşamba günü önemli bir maçımız var" dedi. Altınordu Çarşamba günü derbide Altay'la karşılaşacak.



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